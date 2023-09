Suburban Screams trailer, John Carpenter torna alla regia per questa serie tv horror!

Peacock ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della nuova serie horror Suburban Screams, che sancirà il ritorno alla regia del maestro John Carpenter, a ben 13 anni dalla sua ultima prova dietro la macchina da presa (con il film The Ward del 2010). La mente dietro cult eterni Halloween, The Fog e La cosa tornerà a seminare il terrore.

La serie antologica horror in sei episodi, che debutterà venerdì 13 ottobre su Peacock, è un'esplorazione di storie vere di terrore che hanno avuto luogo in città americane apparentemente perfette. Carpenter dirigerà un episodio della serie, di cui è anche produttore, e ne comporrà il tema musicale. La serie è il primo progetto importante che Carpenter dirige dopo The Ward del 2010, che vedeva protagonista una giovane Amber Heard.

Secondo la descrizione ufficiale, la serie esplora i segreti oscuri e il male indicibile che a volte si nascondono sotto la superficie delle strade assolate, dei prati curati e dei vicini amichevoli della periferia. Ogni episodio si concentra su una storia vera di terrore, raccontata dalle persone reali che l'hanno vissuta. Oltre alle testimonianze di prima mano, gli episodi includeranno ricostruzioni cinematografiche, archivi personali e servizi giornalistici storici sulla città.

Carpenter produce insieme a Sandy King, Tony DiSanto, lo showrunner Jordan Roberts, Patrick Smith e Andy Portnoy. Jordan Roberts, Michelle Latimer e Jan Pavlacky curano anche la regia. John Carpenter's Suburban Screams è prodotto da Storm King Productions e DIGA Studios.

Dal 2010 Carpenter non ha più diretto lungometraggi o show televisivi ma si è dedicato alla regia di alcuni videoclip e alla produzione delle colonne sonore dei reboot degli ultimi Halloween diretti da David Gordon Green; ha anche pubblicato svariati album in cui suona i suoi temi musicali più noti in chiave rivisitata e si è poi dedicato come produttore esecutivo alla realizzazione di alcuni remake dei suoi lungometraggi come il più recente Christine.

L'appuntamento è quindi per il prossimo 13 ottobre, non a caso in tempo per Halloween, per questa sua nuova fatica.