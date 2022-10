SUBURRÆTERNA, annunciato il sequel della serie Netflix Italia: data d'uscita ravvicinata!

Ammettiamolo: quanto spesso si ottiene l'annuncio a sorpresa del sequel spinoff di una delle serie più di successo su Netflix Italia? E nello stesso annuncio si avvisa già dell'inizio riprese, promettendo anche una data d'uscita piuttosto ravvicinata? E quanto successo con SUBURRÆTERNA, che segue alla serie con Alessandro Borghi.

Anche Netflix Italia trasforma quindi le sue proprietà intellettuali più di successo in nuovi franchise, dotandoli di sequel e spinoff. Lo fa con un annuncio via twitter alquanto a sorpresa, che ci riporta ai fasti criminali della Roma di Mafia Capitale, in questo nuovo sequel che, pur con l’assenza di Alessandro Borghi, potrebbe preludere a una nuova serie.

Nel post, che trovate in calce all’articolo, Netflix scrive: “Spadino, Cinaglia, Angelica e Nadia stanno per tornare. SUBURRÆTERNA è il nuovo progetto che espande l'universo di Suburra e prende vita dopo gli eventi dell'ultima stagione. In arrivo su Netflix nel 2023”. L’ultima volta che avevamo sentito questi nomi era a conclusione della terza stagione di Suburra. Avevamo anche approfondito Nadia e l'Angelica di Suburra, ma ora una nuova generazione di Re e Regine di Roma è pronta al suo secondo debutto.

Senza troppi spoiler (basti guardare ai nomi coinvolti nel sequel) il finale della terza stagione si è concluso in modo tanto drammatico quanto però necessario e probabilmente atteso: non sarebbe che potuta finire in tragedia, l’unica domanda è chi sarebbe sopravvissuto. Ora, quei giovanissimi tornano a riprendersi ciò che è loro, ultimi rimasti sulla piazza a governare una Roma senza legge. Come accogliete l’annuncio? Ditecelo nei commenti!