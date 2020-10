Suburra: 4 curiosità che non conoscete sulla Stagione 3 in arrivo su Netflix

Tutti pronti per la conclusione della serie crime ambientata tra le strade di Roma? Dopo esserci rinfrescati la memoria sulle precedenti puntate grazie al riassunto di Samurai è giunto il momento di scoprire quattro curiosità sulla terza stagione di Suburra.

Ovviamente avremo a che fare ancora una volta con la capitale italiana e in questo caso le riprese sono state effettuate in oltre 60 location diverse. La troupe si è spostata dalla periferia e dal litorale fino a raggiungere luoghi iconici come Piazza del Campidoglio, il Colosseo, Via Giulia e Via della Conciliazione, concludendo i lavori in meno di tre mesi.

Una produzione del genere ha poi richiesto un ingente quantitativo di risorse a disposizione, incluse le oltre 1800 comparse, i 400 veicoli e le 120 membri della troupe. Non esattamente una produzione amatoriale... e per rendere il tutto sicuro per gli interpreti sono stati utilizzati oltre 250 stuntman.

Le nuove puntate vedranno poi il debutto di molti giovani protagonisti, visto che saranno presenti dei flashback incentrati sull'infanzia dei vari personaggi: Rocco Angelucci sarà un piccolo Samurai, Alessandro Sposi sarà il giovane Amedeo Cinaglia, Nicholas Salvatori si calerà nei panni di Spadino e Antonio Orlando vestirà i panni di un Manfredi ventenne. Il terzo episodio conterrà poi una chicca: l'interprete di Manfredi (Cristiano Dionisi) canterà una canzone intitolata appunto La ballata di Manfredi, scritta per l'occasione dal figlio dell'attore, Cristiano.

Non resta che attendere il 30 ottobre, e nel frattempo vi consigliamo di leggere la nostra recensione della terza stagione di Suburra.