Suburra 3: a che ora esce e dove guardare la terza stagione in streaming

Disponibile da oggi la terza e ultima stagione di Suburra - La serie, show tv che si ispira all'omonimo film di Stefano Sollima, uscito nel 2015, a sua volta ispirato all'omonimo romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Ora che il nuovo ciclo di episodi è disponibile da che ora e dove potete godervi le nuove storie dello show?

Suburra - La serie è la prima serie tv originale distribuita da Netflix e anche la terza stagione è disponibile sulla celebre piattaforma streaming.

Il nuovo ciclo di episodi della serie è disponibile alla visione dalle ore 09.00 di stamane.



Come si concluderà Suburra? Qual è la trama della terza e ultima stagione? Dopo il tragico suicidio di Lele (Eduardo Valdarnini), sopraffatto dal senso di colpa per i crimini commessi, e l'inaspettato risveglio dal coma di Manfredi (Adamo Dionisi), capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere sono nuovamente messi tutti in discussione.

Gli episodi della terza stagione si sposteranno ancor di più fra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancor più da vicino il mondo del crimine capitolino.

Chi otterrà il potere? Chi prenderà il controllo definitivo della città?



Il cast della terza stagione è composto da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Francesco Acquaroli, Filippo Nigro e Claudia Gerini.

La regia della terza stagione è affidata ad Arnaldo Catinari, con lo story editing a cura di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

Su Everyeye potete leggere la recensione del film Suburra e le nostre prime impressioni su Suburra all'epoca dell'uscita della prima stagione.