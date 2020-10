Suburra 3, la nostra intervista alle attrici di Nadia e Angelica nella serie Netflix

Dopo tanta attesa, la terza e ultima stagione di Suburra è finalmente approdata nelle scorse ore su Netflix, portando a conclusione la saga capitolina di Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino (Giacomo Ferrara) e mettendo al centro della narrazione finale anche le due protagonista femminili, Nadia e Angelica.

Proprio in occasione dell'arrivo di Suburra 3 sulla piattaforma streaming, seconda killer app di fine ottobre made in streaming dopo Star Wars: The Mandalorian 2 di Disney+, il nostro Gabriele Laurino ha avuto modo di intervistare in video proprio le interpreti di Nadia e Angelica, che sono Federica Sabatini e Carlotta Antonelli.



Tra le domande poste e i temi affrontati c'è l'evoluzione dei due personaggi nel corso dell'intera serie, dall'inizio alla fine del ciclo e la sempre più importante centralità delle figure femminili all'interno dell'economia narrativa di una storia seriale. L'intervista completa dura poco più di 7 minuti e le due attrici hanno davvero molto da dire su queste due anti-eroine romane davvero affascinanti.



Per ulteriori approfondimenti vi lasciamo alla recensione della terza stagione di Suburra e allo speciale dedicato ai fatti di cronaca che hanno ispirato la serie Netflix nel profondo, dunque Mafia Capitale soprattutto.



Fateci come sempre sapere cosa ne pensate nei commenti in calce alla notizia.