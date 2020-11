Suburra 3, Netflix pubblica il commovente video della fine delle riprese

Netflix ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video che mostra la conclusione delle riprese e il saluto del cast dopo la fine della produzione dell'ultima stagione di Suburra, serie con protagonista la star di Il primo re e Sulla mia pelle, Alessandro Borghi. Lo show è disponibile con il terzo ciclo di episodi dallo scorso 30 ottobre.

Ispirata all'omonimo film del 2015, a sua volta tratto dal romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, Suburra segue le vicende di politici, criminali e persone comuni che bazzicano negli affari malavitosi di Roma e dintorni.

La prima stagione venne diretta da Michele Placido, Andrea Molaioli e Giuseppe Capotondi.



Lo show si conclude ora con la terza stagione, con le vicende che iniziano a pochi giorni dal suicidio di Lele e il risveglio di Manfredi dal coma, ora in terapia intensiva e agli arresti domiciliari.

La vendetta per la morte di Lele e di tutte le vittime del Samurai è orchestrata da Aureliano e Spadino. Dopo aver compiuto la vendetta i due cercano di accordarsi con Cinaglia, che vorrebbe coinvolgerli nel Giubileo Straordinario indetto dal Papa.

Il loro nuovo obiettivo è la gestione degli affari di Roma Nord.

Il cast della terza stagione è composto da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara e Filippo Nigro.



Su Everyeye trovate le prime reazioni sulla prima stagione di Suburra e la recensione della seconda stagione di Suburra, utili per fare un recap prima della visione della terza e ultima stagione.