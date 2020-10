Suburra 3, Netflix rilascia un nuovo trailer per l'attesissima stagione finale

Il prossimo 30 ottobre verrà rilasciata la terza stagione di Suburra e per placare l'hype dei fan della serie, Netflix ha deciso di pubblicare un nuovo trailer.

Il capitolo conclusivo di questa epopea criminale si preannuncia più sanguinario che mai. Rivedremo naturalmente Alessandro Borghi nei panni di Aureliano, il secondogenito del clan Adami che sogna sempre più in grande ma che, dovrà fare i conti con il suicidio di Lele (Eduardo Valdarnini) che non ha retto ai poderosi sensi di colpa. Nel frattempo però le cose si complicano ulteriormente quando dal coma si risveglia in maniera del tutto inaspettata Manfredi, capo del clan Anacleti. La guerra è ormai sempre più vicina e gli equilibri sono sempre più instabili.

Questa terza stagione di Suburra ci porterà nuovamente tra gli oscuri vicoli di Roma, dove la criminalità più subdola regna sovrana, intrecciandosi in maniera estremamente complessa con on le sfere più alte dello Stato e della Chiesa. Aureliano riuscirà a conquistare la Capitale? Per scoprirlo non ci resta che pazientare ancora un po'.

Vi ricordiamo che le riprese della terza stagione di Suburra sono stata ritardate dalla pandemia di Covid-19 ma, nonostante ciò, la serie giungerà su Netflix nei tempi previsti. In attesa del grande finale, date un'occhiata alla nostra recensione di Suburra 2 e, fateci sapere nei commenti cosa vi aspettate dai nuovi episodi.