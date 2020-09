Suburra 3, Netflix rivela la data di uscita: arriva il nuovo trailer

Netflix ha pubblicato le prime immagini dal set della terza stagione di Suburra, rivelando anche la data di uscita. La stagione conclusiva della serie, prodotta da Cattleya e Bartlebyfilm, sarà disponibile in streaming dal prossimo 30 ottobre. Nella giornata di oggi è stato pubblicato anche un nuovo trailer.

La clip, della durata di circa 30 secondi, è visibile all'interno della notizia, mentre le immagini sono disponibili nella nostra gallery.

La terza stagione di Suburra è diretta da Arnaldo Catinari, lo story editing è a cura di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini. Ezio Abbate, Fabrizio Bettelli, Andrea Nobile, Camilla Buizza e Marco Sani sono invece gli sceneggiatori.

Fin dai primi episodi, Suburra intende raccontare gli intrecci tra Stato, Chiesa e Crimine, tre mondi diversi rappresentati come una "profana trinità". Dopo l'interruzione dovuta al Covid, le ultime riprese erano ripartite a giugno. La sinossi ufficiale della terza stagione recita: "Dopo il tragico suicidio di Lele, incapace di convivere con il senso di colpa generato dai crimini commessi, e l’inaspettato risveglio dal coma di Manfredi, capo del clan Anacleti, gli equilibri di potere tra tutti i personaggi sono di nuovo messi in discussione. La terza stagione si sposta tra le strade e i vicoli di Roma e provincia per raccontare ancora più da vicino il mondo del Crimine. Chi vincerà la battaglia all’ultimo sangue per ottenere il potere sulla città?"

Fanno parte del cast di Suburra Alessandro Borghi (Aureliano), Giacomo Ferrara (Spadino), Filippo Nigro (Amedeo Cinaglia), Francesco Acquaroli (Samurai), Adamo Dionisi (Manfredi Anacleti), Claudia Gerini (Sara Monaschi), Paola Sotgiu (Adelaide Anacleti), Carlotta Antonelli (Angelica), Federica Sabatini (Nadia), Rosa Diletta Rossi (Alice Cinaglia), Alberto Cracco (Cardinale Fiorenzo Nascari) e Jacopo Venturiero (Adriano).

Per altri approfondimenti, puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della stagione 2 di Suburra.