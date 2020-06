Suburra 3, da oggi le ultime riprese: la serie sarà su Netflix in autunno

La produzione della terza stagione di Suburra è pronta a ripartire dopo lo stop imposto dalla pandemia di Coronavirus e dal conseguente lockdown. I rumor degli ultimi giorni, rinforzati dal recente ritorno a Roma di Giacomo Ferrara, parlano di riprese davvero imminenti, forse già nella giornata di oggi.

Si torna sul set, quindi, anche con Alessandro Borghi e gli altri protagonisti della serie, la prima originale Netflix di produzione italiana. Non dovrebbe mancare molto al termine delle riprese, dal momento che i lavori furono interrotti in quelli che dovevano essere gli ultimi giorni. La terza stagione di Suburra sarà anche quella conclusiva, e quindi vedremo completarsi gli archi narrativi di Spadino, Aureliano, Adriano e tutti gli altri.

A quanto pare, la strategia di Netflix dovrebbe essere quella di puntare su un'uscita anticipata di Suburra 3, dal momento che altre serie bloccate dalla pandemia sono sicuramente in una fase ancora arretrata, per non rischiare di rimanere troppo a lungo senza novità. Il lancio, auspica il gigante dello streaming, potrebbe avvenire già all'inizio dell'autunno.

Se i lavori procederanno e si concluderanno senza intoppi, è lecito quindi attendersi a breve novità sulla data di uscita, qualche anticipazione sulla trama e magari un nuovo trailer, dopo quello di dicembre che annunciava la stagione finale di Suburra.