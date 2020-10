Suburra 3: tutto quello che sappiamo sull'ultima stagione in arrivo su Netflix

Finalmente, negli scorsi giorni Suburra 3 si è mostrata con un magnifico trailer, che anticipa l'uscita di quella che sarà la sua terza e ultima stagione, in arrivo a partire dal prossimo 30 ottobre su Netflix. Lo show che ci ha portato all'interno della criminalità nel microcosmo della città di Roma si prepara quindi a stupire gli spettatori.

Ma cosa sappiamo della stagione finale di Suburra? Scopriamolo insieme.

Innanzitutto, partiamo col rinfrescarvi la memoria su quanto avvenuto nelle battute conclusive della scorsa stagione della serie: Amedeo Cinaglia (Filippo Nigro) ha ottenuto il suo posto in Campidoglio con la vittoria delle elezioni della destra. Inoltre, Lele (Eduardo Valdarnini) non riesce più a vivere con il peso di tutti gli atti orribili che ha commesso, ultimo tra i quali aver ucciso Mara (Fiorenza Tessari), e decide di togliersi la vita sparandosi con un colpo di pistola alla tempia. Inoltre, Aureliano (Alessandro Borghi) e Nadia (Federica Sabatini) finalmente consumano la loro passione e, sul finire della stagione, Manfredi (Adamo Dionisi), si risveglia dal coma.

Suburra ha da sempre dichiarato l'intento di voler trattare delle tre sfere di potere più influenti della città di Roma, ovvero lo Stato, la Chiesa e la Criminalità. Con queste premesse, è chiaro che nella terza stagione della serie assisteremo alle immediate conseguenze dell'ultima puntata della scorsa stagione, e che scopriremo finalmente come la serie riuscirà a legarsi al film uscito nel 2015. Dal cast non sono ancora state fornite notizie certe su quale sarà la trama dell'ultimo ciclo di episodi, ma è stata confermata la presenza di Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Francesco Acquarolil, Filippo Nigro e la maggior parte del cast principale. Ancora non è stata data notizia circa nuove aggiunte al cast.

Le riprese della terza stagione di Suburra sono iniziate tra novembre e dicembre del 2019; tuttavia, la produzione di Suburra 3 è potuta ricominciare solo durante l'estate, a causa della pandemia globale di COVID-19.

Il mistero aleggia sulla prossima stagione della serie, che di certo ci risponderà alla domanda fondamentale, ovvero chi si siederà sul trono di Roma. Dovremo scoprire la verità a partire dal prossimo 30 ottobre.

Nell'attesa dell'uscita dell'ultima stagione dello show Netflix, qui potrete trovare la nostra recensione della seconda stagione di Suburra.