Suburra: 5 cose in comune con la serie di Gomorra!

Dopo la fine della terza stagione, abbiamo dovuto dire addio anche a Suburra, arrivata alla conclusione del suo ciclo, e portando a termine dei nostri amati Aureliano e Spadino. In realtà, il finale della serie non ha convinto tutti, e abbiamo già elencato 5 problemi che ha avuto Suburra 3, ma come si suol dire: il dado è tratto.

Per cercare di celebrare al meglio una serie che, comunque, a suo modo è stata storica se vista nell'ottica dell'importanza per il nostro paese di distribuire show originali per le maggiori piattaforme, in questo caso Netflix, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti utili e FAQ, come per esempio un focus sulla spiegazione del clamoroso finale di Suburra 3, o anche i collegamenti tra il film e la serie di Suburra. Oggi, invece, vogliamo parlarvi delle connessioni tra lo show Netflix e un'altra importantissima produzione italiana, ovvero Gomorra.

Se, infatti, non si può certo dire che le due serie trattino dello stesso argomento, è comunque facile osservare come ci siano parecchie analogie tra lo show Netflix e quello targato Sky Atlantic, e oggi cercheremo di evidenziarne alcuni tratti in comune.

Prima di tutto, le "origini". Sia Gomorra che Suburra hanno una storia molto simile: se la prima nasce come adattamento di un romanzo scritto da Roberto Saviano del 2006, anche Suburra trova le proprie origini in un libro, per la precisione l'omonimo Suburra firmato da Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, uscito nel 2013.

Ma le analogie, da questo punto di vista, non si fermano di certo. Perché entrambi gli show devono, a loro volta, la nascita alla pubblicazione di due lungometraggi tratti dai romanzi di partenza: il film di Gomorra, per la regia di Matteo Garrone, esce nel 2008; il film di Suburra, invece, esce nel 2015, e la regia è affidata a Stefano Sollima.

Ed è proprio Sollima che unisce ancora una volta con un filo rosso i due prodotti, perché il regista classe 1966 è anche stato dietro la cinepresa per ben 10 episodi della serie Gomorra, firmando alcuni tra i più epici momenti di tutto lo show.

Sembra chiaro, arrivati sin qui, che le due opere condividono molto dal punto di vista della "genesi". Ma, forse, condividono ancora di più dal punto di vista spirituale. Perché entrambe le narrazioni presentano l'intento di denunciare, sicuramente, da un lato due ambienti malavitosi (seppur ben differenti), come quello della periferia napoletana e del centro di Roma, ma soprattutto, entrambi gli show puntano a presentare una serie di personaggi che sono "vittime", spesso indirette, delle malefatte, e che hanno l'unica colpa di essersi legati per un motivo o per l'altro alle figure sbagliate.

In tal senso, concludendo, pare chiaro anche l'intento di unire due personaggi come Aureliano (Alessandro Borghi) e Spadino in Suburra, e Gennaro Savastano e Ciro Di Marzio in Gomorra; due amicizie nate per i motivi sbagliati, e che hanno attraversato momenti di alti e di bassi, ma che ci ricordano che, alla fine, dietro la malavita si celano anche delle persone, con i loro sentimenti e le loro problematiche, non troppo diverse dalle nostre. Ed è per questo che entrambe le serie meritano un plauso.

E mentre vi lasciamo alla nostra recensione di Suburra 3, la palla passa a voi: conoscevate tutte le connessioni tra Suburra e Gomorra? Fatecelo sapere, come sempre, con un bel commento nello spazio dedicato!