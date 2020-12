Suburra: L'amicizia tra Aureliano e Spadino al centro del nuovo video di Netflix

Abbiamo discusso dei possibili spin-off di Suburra, in attesa di un eventuale annuncio, i fan hanno potuto rivivere il rapporto tra i due protagonisti della serie grazie a questo video condiviso da Netflix.

Trovate il video in calce alla notizia, caricato dall'account YouTube ufficiale di Netflix e che nei dieci minuti di lunghezza ripercorre la storia di Spadino e Aureliano, personaggi interpretati rispettivamente da Giacomo Ferrara e Alessandro Borghi, a partire dalla loro prima scena insieme nel corso della stagione d'esordio della serie ambientata a Roma. Come sapete l'opera si è conclusa con la terza stagione, mostrandoci la fine delle vicende di Aureliano. Infine vi segnaliamo che il video di YouTube presenta degli spoiler per chi non ha visto la terza stagione dell'opera ispirata al romanzo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini.

Il filmato di Netflix ha riscosso subito un discreto successo, ricevendo in poco tempo più di 10 mila visualizzazioni e oltre 700 Mi Piace, mentre nei commenti gli appassionati hanno iniziato a discutere delle vicende viste nel corso delle puntate finali, che hanno sorpreso tutti i fan. Se non l'avete ancora letta, vi segnaliamo la nostra recensione della terza stagione di Suburra, mentre ecco la nostra lista con le 5 cose che ci hanno deluso del finale.