Suburra: chi è Filippo Nigro, l'Amedeo Cinaglia della serie Netflix

Alla fine, siamo arrivati anche alla conclusione di Suburra, dopo 3 stagioni: una serie che, tra alti e bassi, ci ha comunque conquistati. Infatti, è impossibile non rilevarne l'importanza, soprattutto per essere stata una serie tutta italiana in grado di imporsi con il grande pubblico, e al netto di alcune sbavature dobbiamo esserne contenti.

In ogni caso, per non rimanere orfani dello show incentrato sulle vicende di Aureliano e Alberto, abbiamo dedicato alla serie diversi approfondimenti e FAQ, come 5 cose che non ci sono piaciute di Suburra 3, un focus sugli zingari di Suburra, o anche una spiegazione sul finale di Suburra 3. E mentre vi abbiamo già parlato dell'Alessandro Borghi attore protagonista di Suburra, oggi vogliamo parlarvi di un altro importante interprete dello show, ovvero di Filippo Nigro, alias Cinaglia nella serie.

Prima di dare il suo volto allo spietato Amedeo Cinaglia, siamo sicuri che abbiate già avuto modo di apprezzare le performance dell'attore, per la sua lunga carriera. Nato a Roma, il 3 dicembre del 1970, Nigro affina i suoi studi, dopo il liceo classico, frequentando la facoltà di lettere all'Università La Sapienza di Roma, specializzandosi in storia medievale.

Ma la passione per la recitazione la fa da padrona, e quindi Filippo si diploma al Centro Sperimentale di Cinematografia, sotto il vigile occhio nientemeno che di Lina Wertmüller, vera maestra del cinema all'italiana. Successivamente, arrivano i primi ruoli: Donne in bianco di Tonino Pulci nel 1998 e, soprattutto, Le fate ignoranti di Ferzan Özpetek, film pluripremiato del 2001, grande successo di pubblico e di critica. Tra i tanti e i diversi ruoli, da segnalare anche la sua presenza "internazionale": oltre ad aver preso parte al lungometraggio italo-americano Barabba, è soprattutto rilevante l'apparizione nel film del 2020 The Book of Vision, dove ha recitato insieme a grandi attori come la splendida Lotte Verbeek e Charles Dance.

Oltre al grande schermo, sono da ricordare per Nigro anche diverse apparizioni nella televisione, all'infuori di Suburra: per esempio, R.I.S. - Delitti imperfetti, o I Medici. Infine, l'attore è anche apparso in ben 3 videoclip: Ci parliamo da grandi di Eros Ramazzotti (2008), e sia Gocce di memoria (2003) che Le tasche piene di sassi (2018) di Giorgia.

