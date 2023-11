Suburra Eterna: quanti anni sono passati dal finale di Suburra?

Quanti anni sono passati tra il finale di Suburra e la nuova serie di Netflix Suburra Eterna? Dopo aver visto chi sono i protagonisti di Suburra Eterna, cerchiamo di capire quale sarà la nuova timeline della prossima serie tv del franchise di Suburra.

Tra gli eventi del finale di Suburra e quelli del sequel Suburra Eterna saranno passati tre anni: la rivelazione è arrivata grazie ad una nota dei produttori della serie, fornita alla stampa da Netflix e disponibile qui sotto.

"I personaggi ereditati da Suburra: La Serie, da Spadino a Cinaglia, da Angelica a Nadia, tornano quasi irriconoscibili, cambiati radicalmente nei tre anni che ci separano dal finale della terza stagione. E a loro si aggiungono le nuove leve, che danno linfa al racconto grazie ad attori di talento come Marlon Joubert, Aliosha Massine, Federigo Ceci, Giorgia Spinelli, Yamina Brirmi, Morris Sarra e un giovanissimo Gabriele Di Stadio. Il nostro obiettivo è stato proprio quello di contrapporre i ruoli storici di Suburra - La Serie, pur molto distanti da come ce li ricordavamo, ad un nuovo gruppo di protagonisti, che avessero il carisma per conquistare il cuore del pubblico tanto quanto gli altri. In modo da creare un conflitto ad armi pari, dove non è affatto scontato per chi farà il tifo il pubblico."

La serie arriverà su Netflix dal 14 novembre. Per altri contenuti scoprite quale sarà la trama di Suburra Eterna.