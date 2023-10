Suburra Eterna, i creatori della serie Netflix: 'Una storia di bramosia e corruzione'

Dopo aver visto nel dettaglio chi sono i protagonisti di Suburra Eterna, torniamo a parlare dell'attesa nuova serie dell'universo narrativo di Suburra intercettando le dichiarazioni dei registi Ciro D’Emilio e Alessandro Tonda.

"Affrontare una serie dal respiro internazionale come SUBURRÆTERNA significa calarsi nei panni dello spettatore e condurlo, con soddisfazione, nei meandri del mondo di mezzo" ha dichiarato i due registi, che hanno diretto rispettivamente i primi e gli ultimi 4 episodi della nuova stagione, tramite una nota ufficiale condivisa con la stampa. "Per fare questo abbiamo cercato di conoscere a fondo il linguaggio delle tre stagioni di Suburra, provando poi ad essere ancora più audaci e aumentare maggiormente il dinamismo e le connessioni dei tre mondi che dovevamo raccontare. Se il Vaticano e la Politica prediligevano un linguaggio più asciutto e formale, quello della Strada si prestava ad un utilizzo della macchina a mano e a movimenti più ampi."

D'Emilio e Tonda hanno anticipato anche qualche dettaglio sul mondo e i personaggi di Suburra Eterna: "Bramosia di potere e corruzione permeano la storia e fanno da filo conduttore per il movimento interiore dei personaggi, in una Roma che è essa stessa un personaggio protagonista del racconto. Dopo che un potere costituito ha stabilito le regole del gioco, i nuovi barbari arrivano per sovvertirlo. E chi riuscirà a vincere la sfida finale salirà sul trono del comando."

La serie tv Netflix che espande l’universo Suburra debutterà il 14 novembre in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Per altri contenuti guardate il trailer ufficiale di Suburra Eterna.