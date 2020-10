Suburra e Mafia Capitale: ecco i fatti di cronaca che hanno ispirato la serie Netflix

L'attesa dei fan è terminata e da oggi, venerdì 30 ottobre, è disponibile in streaming su Netflix la terza stagione di Suburra. Come sappiamo la serie è tratta dal romanzo di Carlo Bonini e Giancarlo De Cataldo, che ispirò anche un film diretto da Stefano Sollima nel 2015.

Seppur romanzate, le vicende di Suburra sono ispirate a fatti di cronaca realmente accadute. Proviamo a fare un riepilogo, tra fiction e realtà.

In primo luogo, le vicende della serie Netflix prendono le mosse da una faida tra due clan rivali, gli Anacleti e gli Adami. Le due famiglie si contendono il monopolio del traffico di droga e di altre attività illecite sul lungomare di Ostia. Sebbene gli autori della fiction abbiano più volte sottolineato la casualità dei riferimenti a personaggi reali, è piuttosto facile individuare delle analogie tra la famiglia Anacleti (quella di Spadino) e i Casamonica, con i loro alleati del clan Spada.

Suburra, inoltre, chiama in causa anche Mafia Capitale, l'inchiesta che ha svelato i meccanismi di controllo e di gestione del potere a Roma. Nella realtà, il processo d'appello ha ribaltato la sentenza di primo grado, condannando 18 dei 43 imputati per associazione a delinquere di stampo mafioso. Successivamente, però, la Corte di Cassazione ha stabilito che Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, i due leader, non avevano messo in piedi alcuna associazione.

