Suburra: ecco la nuova fiamma dell'interprete di Spadino

La terza ed ultima stagione di Suburra si è conclusa ma, i suoi protagonisti continuano ancora a far parlare di se anche fuori dal set. In particolare nelle ultime ore sta facendo molto clamore la nuova fiamma di Giacomo Ferrara, il noto interprete di Spadino.

Si tratterebbe di un ex volto di Uomini e Donne, ovvero Nicole Mazzocato. I due nonostante i divieti imposti dal Covid sono stati visti insieme nella Capitale e sembrerebbero molto affiatati. Secondo i ben informati, l'attore avrebbe conosciuto la corteggiatore attraverso un post pubblicato su Instagram proprio da quest'ultima. La Mozzocato ha infatti espresso sui social tutto il suo apprezzamento per Suburra e per questo Giacomo Ferrara l'avrebbe in seguito contattata. La frequentazione tra i due sarebbe stata facilitata da Alessandro Borghi che è da tempo amico dell'ex volto di Uomini e Donne.

Nelle ultime settimane si è spesso parlato di uno spin-off tutto al femminile di Suburra. Al momento manca ancora l'ufficialità ma sembra che Netflix sia particolarmente favorevole alla realizzazione di una serie che metta in mostra il punto di vista delle donne coinvolte nella conquista di Roma. Intanto se volete scoprire qualcosa in più sul personaggio interpretato da Giacoma Ferrara, date un'occhiata al nostro approfondimento su Spadino di Suburra.