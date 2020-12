Suburra: tutto quello che sappiamo su dei possibili spin-off o sequel

È quindi dopo tre stagioni che abbiamo dovuto dire addio a Suburra, che ha concluso la sua storia con il terzo ciclo di episodi, dopo la clamorosa fine che ha visto coinvolto il nostro amato Spadino. Il finale della serie non ha convinto tutti, e abbiamo già parlato di cinque problematiche di Suburra 3, ma dobbiamo andare avanti, e accontentarci.

In ogni caso è giusto riconoscere i meriti a una serie che, in ogni caso, a suo modo è stata fondamentale se si considera il fatto che si tratti di una produzione italiana pubblicata su Netflix, e per questo motivo abbiamo dedicato alla serie molti approfondimenti e FAQ utili, come per esempio una spiegazione dell'incredibile finale che abbiamo visto in Suburra 3, oppure un focus su chi siano gli Adami in Suburra, un approfondimento su Filippo Nigro interprete di Amedeo Cinaglia in Suburra, e persino tutti i collegamenti tra la pellicola cinematografica e lo show televisivo di Suburra. Oggi invece cerchiamo di rispondere a una domanda che in molti si chiedono, ovvero: è davvero possibile che in futuro vedremo sequel della serie o eventuali spin-off?

Partiamo con ordine, e facciamolo dicendo una dura verità: sicuramente, almeno per il momento, non prevediamo un sequel diretto della storia di Spadino (Giacomo Ferrara), e le motivazioni sono molto semplici. La serie è appena finita, e come già detto, tra diversi alti e bassi che ne hanno minato una conclusione che forse tutti avrebbero sperato diversa. È probabile che ogni discorso di eventuali continuazioni dell'avventura dell'Anacleti dovremo aspettare almeno alcuni anni. Sempre che esista mai.

Diversi è invece il discorso su uno spin-off: sulle nostre pagine vi avevamo già parlato di come fosse possibile in un futuro ancora non ben specificato assistere a uno spin-off tutto al femminile di Suburra. Le chance sono davvero così concrete? Sì e no. Da un lato, gli stessi sceneggiatori dello show Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli hanno aperto a una possibilità del genere, dichiarando che il mondo che hanno creato è vasto e pieno di possibilità. Dall'altro, sono proprio Abbate e Bettelli che hanno frenato gli entusiasmi dicendo che prima dovrà esserci una storia abbastanza buona da portare avanti per essere certi di volersi lanciare in un progetto ambizioso, come può essere uno spin-off all'altezza della serie originale, o addirittura migliore, avendo i due citato l'esempio di una meravigliosa serie come Better Call Saul.

Tirando le somme, cosa dobbiamo aspettarci? Per il momento, di poter rivedere il finale della serie, e chissà, magari iniziare ad apprezzarlo con il tempo. Se un sequel al momento è molto difficile (anche per i problemi di continuity con il romanzo e il film), uno spin-off invece è molto più probabile, ma prima gli autori dovranno avere la giusta idea vincente per, chissà rilanciare il franchise, e portarlo a vette mai raggiunte prima.

E mentre vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la nostra recensione della terza e ultima stagione di Suburra, il vostro turno è arrivato: vorreste vedere un sequel o uno spin-off di Suburra tra qualche tempo? Per farcelo sapere, come sempre, sapete come si fa, ovvero con un commento nello spazio dedicato!