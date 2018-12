Suburra, la serie: primo teaser e data di uscita della seconda stagione

Netflix ha diffuso in rete il primo suggestivo teaser per la seconda stagione Suburra, la serie, il primo show originale Netflix italiano prodotto da Cattleya in collaborazione con Rai Fiction, rivelandone anche la data di uscita: il prossimo 22 febbraio. Trovate il teaser in calce alla notizia.

Ambientata a Roma e ispirata all’omonimo romanzo scritto di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, la serie vede Chiesa, politici corrotti e criminalità organizzata scontrarsi in una sanguinosa lotta per il controllo del litorale di Ostia.

La seconda stagione sarà ambientata a Roma tre mesi dopo la fine della prima e si svolgerà nei quindici giorni che precedono le elezioni del nuovo sindaco di Roma. La battaglia tra criminalità organizzata, politici corrotti e la Chiesa sarà sempre più serrata e i personaggi saranno sempre più affamati di potere.

Nel cast dello show faranno ritorno Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini, Filippo Nigro e Francesco Acquaroli.

Il nuovo arco narrativo di Suburra è scritto da Barbara Petronio, Ezio Abbate e Fabrizio Bettelli, e diretta da Andrea Molaioli (Suburra La Serie, La ragazze del lago, Il gioiellino) e da Piero Messina (L’attesa)." Potete trovare una gallery delle migliori foto prese dal backstage della seconda stagione seguendo questo link.