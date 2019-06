Tutto può succedere: la RAI multata per una battuta sulle birre artigianali

Durante un vecchio episodio della seconda stagione di Tutto può succedere una coppia di personaggi parla male delle birre artigianali, ma queste battute evidentemente non sono piaciute ai piccoli produttori della bevanda, i quali hanno fatto causa a RAI e hanno vinto.

L'episodio risale a più di due anni fa, ma la sentenza definitiva è arrivata soltanto adesso. Il giudice ha stabilito che il servizio televisivo pubblico dovrà pagare una multa di 3000 euro più le spese processuali per aver arrecato un danno di immagine alla bevanda tramite una fiction da 3 milioni di spettatori a puntata.

Durante una scena di dialogo tra Alessandro e Carlo Ferrero, interpretati dagli attori Pietro Sermonti e Alessandro Tiberi, uno dei personaggi aveva pronunciato frasi come: "la birra artigianale fa schifo" oppure "non valgono quello che costano".

Il direttore di Unionbirrai, Vittorio Ferraris, si è detto molto soddisfatto del risultato ottenuto, che rappresenta un traguardo per questa categoria di produttori che non di rado si è trovata al centro di battute infelici negli show televisivi. Anche per questo motivo la somma vinta sarà devoluta per promuovere la cultura della birra artigianale nel nostro Paese.