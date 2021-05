Succession 3, Alexander Skarsgård entra nel cast! Chi interpreterà?

A più di un anno dalla partecipazione a Big Little Lies, Alexander Skarsgård torna a recitare in uno show HBO per l'attesissima terza stagione di Succession. Skarsgård parteciperà alla serie in un ruolo ricorrente e la produzione della nuova stagione è attualmente in corso a New York. Ma quale personaggio interpreterà l'ex star di True Blood?

Alexander Skarsgård interpreterà Lukas Matsson, descritto come un aggressivo fondatore e CEO di una società d'informatica di successo.

L'attore ha partecipato in passato altri show HBO come Generation Kill nel 2008 e soprattutto True Blood, in onda per sette stagioni dal 2008 al 2014. Di recente Skarsgård ha interpretato il ruolo di Randall Flagg nell'adattamento della serie di Josh Boone, The Stand, tratto dall'opera di Stephen King e ha recitato in Godzilla vs Kong.



HBO ha posticipato Succession 3 e i fan sono ancora in attesa di poter vedere le nuove avventure dei componenti della famiglia Roy.

Succession segue la storia di un nucleo familiare, con a capo Logan Roy, controllore di uno dei più grandi conglomerati mediatici e di entertainment al mondo. Lo show segue le loro vite e il futuro degli affari della famiglia in vista dell'avvicendamento al comando tra l'anziano Roy e il successore.

Dopo esser stato tradito dal figlio Kendall, nella terza stagione Logan Roy lotta per assicurarsi alleanze in famiglia, nella politica e nella finanza mentre un'aspra battaglia aziendale minaccia di trasformarsi in una guerra civile familiare. Nella terza stagione ci saranno anche Sanaa Lathan, Linda Emond e Jihae Kim.

Il cast principale è composto da Brian Cox, Jeremy Strong, Alan Ruck, Kieran Culkin, Sarah Snook, Nicholas Braun, Hiam Abbass, Peter Friedman, Matthew Macfadyen, J Smith Cameron e Fisher Stevens.



Scoprite le nostre impressioni sulla stagione 2 di Succession, in attesa di vedere gli episodi della stagione 3.