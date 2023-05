Succession 4, Adam McKay ha già visto il finale: 'Devo riprendermi emotivamente'

Succession è una delle serie più premiate e di maggior successo degli ultimi anni. Con la quarta stagione sta giungendo alla sua logica conclusione e l'episodio finale da 90 minuti è ormai dietro l'angolo. Il produttore esecutivo Adam McKay ha reso note le sue sensazioni a riguardo.

Regista di pellicole come Don't Look Up e La Grande Scommessa, McKay è anche uno dei principali fautori della produzione di una delle serie più premiate degli ultimi anni. Dopo la conferma che il finale di Succession sarà lungo quanto un film, si è, ovviamente, cominciato a parlare delle sensazioni provate da coloro che hanno già visto l'episodio che andrà in onda a fine maggio. McKay lo ha già guardato per dare dei pareri al creatore effettivo della serie.

Il regista ha parlato di doversi "riprendersi emotivamente" dopo il finale della serie. Durante la promozione del suo ultimo progetto, un podcast, ha parlato di quanto, nonostante si fosse preparato all'arrivo del finale di Succession ciò che ha visto lo ha colto totalmente di sorpresa rendendo necessario un "recupero emotivo" da tutto ciò che ha visto su schermo. Questo lascia ben sperare per l'ultimo episodio che andrà in onda il 28 maggio.

Nel frattempo Jesse Armstrong ha voluto ricreare un altro 2016 nelle elezioni in Succession 4, cercando in tutti i modi di affermare lo stesso clima di incertezza e di ansia. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!