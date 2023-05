Succession 4, Alexander Skarsgård sul suo personaggio: 'Come una bomba a mano'

Ormai avviata verso la sua conclusione definitiva, domenica scorsa su HBO è andato in onda il settimo episodio dei dieci previsti per questa quarta e ultima stagione di Succession, dove abbiamo visto anche il ritorno del personaggio di Lukas Matsson, interpretato ancora da Alexander Skarsgård e della scioccante rivelazione legata al suo ruolo.

L'episodio di domenica di Succession intitolato Tailgate Party ha segnato una svolta importante per questa stagione finale, in quanto i fratelli Roy hanno trovato una nuova arma nel loro tentativo di fermare l'acquisizione di WayStar Royco da parte di Gojo.

Oltre a scoprire una relazione problematica tra Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) e la sua responsabile delle pubbliche relazioni Ebba (Eili Horboe), l'episodio 7 ha rivelato che i dati sugli abbonati di Gojo in India sono stati gonfiati, un problema importante che potrebbe impedire la conclusione dell'affare.

Nel corso di un'intervista concessa a The Wrap, Skarsgård ha parlato di come si sia sentito onorato per il fatto di tornare a interpretare il suo personaggio nella stagione conclusiva e dell'importanza che ha nella storyline a lui dedicata.

"È stato un vero onore. Quando mi hanno chiamato per chiedermi se volevo farlo, ero un grande fan dello show. Era l'unico show che guardavo religiosamente ogni settimana in televisione e che seguivo. Ho seguito la carriera di Jesse Armstrong da Peep Show a In the Loop e penso che sia uno scrittore straordinario. Quindi per me questa stagione è solo un bonus spettacolare. Ho partecipato a questa piccola cosa l'anno scorso, ancora una volta, perché ero un grande fan dello show. Dovevano essere due, ma alla fine sono diventati tre episodi ed è stato un vero piacere per me".

L'attore ha proseguito: "Anche se, considerando il modo in cui si è conclusa l'ultima stagione, c'era un potenziale spazio per un ritorno di Matsson quest'anno. Ma non ne sapevo nulla fino a quando Jesse [Armstrong] mi ha chiamato all'inizio dell'anno scorso, quando si stavano preparando a iniziare la quarta stagione, e mi ha chiesto se fossi interessato a tornare e mi ha spiegato un po' la trama, l'idea della struttura, la dinamica del gruppo, quello che sarebbe successo e ha menzionato tutti i vari passaggi, cosa che mi ha entusiasmato molto. Penso che tra anni e anni, quando guarderò indietro alla mia carriera, sono abbastanza sicuro che sarà uno dei momenti più importanti".

Poi nello specifico del suo ruolo nella Stagione 4, che ha visto la scioccante morte di Logan Roy: "Sapevo già prima di iniziare che Lukas avrebbe visto un'apertura, una piccola spaccatura tra i fratelli e Shiv. Lukas è un predatore e in quel momento vede un'opportunità e la sfrutta. Credo che questo faccia parte della sua storia di successo: riesce a leggere le persone e a sentire quando ha un'opportunità come questa, in cui lei potrebbe essere disponibile, e allora si butta a capofitto. E ha funzionato, l'ha portata dalla sua parte.

"E a questo punto della storia, la sta ancora mettendo alla prova perché non sa se lei ha la stoffa per farlo. In generale, ha poco rispetto per tutti i fratelli Roy, perché ritiene che si tratti di puro nepotismo: sono qui per via del rapporto con il padre, che era un titano. Ma sta cercando di capire se è solo una piccola ingenua o se ha le carte in regola per farlo. E nella scena della festa, Matsson arriva come una bomba a mano in questa stanza piena di gente vestita elegante e la sua filosofia è quella di sempre. Si muove velocemente e spezza l'atmosfera".