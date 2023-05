Succession 4, Brian Cox commenta la fine dello show: 'La miglior esperienza in carriera'

Dopo l'intenso finale di Succession, Brian Cox ha voluto esprimere a parole il suo immenso senso di gratitudine verso lo show di cui è stato tra i principali protagonisti per questi ultimi quattro anno, nonostante la sua uscita di scena sia arrivata presto nel corso della quarta stagione. Per l'attore è stata l'esperienza migliore in carriera.

Cox ha scritto su Instagram un breve messaggio per ringraziare i fan e coloro con cui ha lavorato alla serie. "Siamo giunti alla fine", ha scritto Cox nel post.

"E di quella che è stata, nella mia carriera, sicuramente la più grande esperienza lavorativa di sempre. L'armonia tra la troupe e il cast era davvero incredibile. Stava per diventare una grande serie, ma l'amore e l'impegno della troupe, del cast e degli sceneggiatori l'hanno resa memorabile. Vorrei ringraziare di cuore tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione e alla creazione di questa serie".

Succession si è conclusa con la quarta stagione, uscendo di scena mentre era al massimo del suo splendore e scegliendo di non prolungare troppo la sua durata. Tuttavia, molti pensano che ci siano ancora storie da raccontare. Kieran Culkin, protagonista della serie nel ruolo di Roman Roy, ha parlato proprio della possibilità di vedere un giorno una Succession 5 o degli spin-off.

"Sapevo che non era il tipo di serie che poteva andare avanti a lungo. Ho sempre pensato a cinque stagioni", ha condiviso Culkin durante una conversazione con Taika Waititi per Interview Magazine. "Era solo un numero che avevo in testa. Ricordo che, verso la fine della terza stagione, ho pensato: 'Sono preoccupato perché stiamo per entrare in un territorio in cui stiamo diventando proprio come quello che raccontiamo in Succession'. Poi, quando è arrivata la quarta stagione, i primi due episodi, ricordo di aver letto i copioni e di aver pensato: 'Ok, sembra un po' come Succession. È molto bello, ma mi preoccupa un po'. E poi, dal [terzo episodio] in poi, questa stagione è diventata molto, molto diversa, il che è stato eccitante, ma ho pensato: 'Non potrebbe esserci una [stagione 5], ora che la serie è un po' cambiata?'. Voglio vedere cos'altro succederà. E potrebbe benissimo succedere. Jesse lo sa".