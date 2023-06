Succession 4, Brian Cox: 'Ecco perché non ho guardato il finale della serie'

Il gran finale di Succession sembra abbia incontrato il favore del pubblico risultando intenso e soddisfacente come lo avevano immaginato, ma non tutti hanno guardato l'episodio conclusivo della serie HBO creata da Jesse Armstrong. Pur essendone stato il protagonista indiscusso, Brian Cox ha svelato di non aver guardato il finale ed ecco perché.

Durante un'intervista con la BBC, Cox ha spiegato che la sua decisione di non guardare l'episodio finale è dovuta principalmente agli eventi accaduti nel corso della stagione. L'attore ha fatto riferimento alla morte di Logan Roy nel terzo episodio e a come questo lo abbia portato a essere "poco incline" a guardare il resto della serie. Allo stesso tempo, Cox ha dichiarato che Logan ha vinto la sua parte di battaglia, indipendentemente dal fatto che sia vivo o morto, e per questo non ha sentito il bisogno di vedere la conclusione della storia.

"A causa di quello che è successo a Logan, non ho voluto guardare il resto. Sapevo come sarebbe finita, perché sapevo come Logan l'avrebbe organizzata. Ho capito che alla fine Logan vince comunque, anche se è morto. Ma è una situazione strana. Non mi aggrappo mai a queste cose. Quando ho chiuso, è finita e vado avanti".

Anche se Cox non ha visto il finale, è conscio di quello che è accaduto e crede che tutti, in particolare i fratelli Roy, abbiano avuto ciò che si meritavano. Ha anche fatto riferimento al divario di ricchezza che si nota nella società di oggi e a come si riflette in questo show. Cox aveva commentato la fine di Succession, definendola l'esperienza migliore della sua carriera.

"La cosa che più mi ha colpito nello show è stato il divario di ricchezza, perché è questo che mi affascina. Il fatto che alcune persone siano sempre più povere e altre diventino sempre più ricche. E i più ricchi sono sempre più estranei alla società. Sono fuori dal mondo, ed è di questo che si occupa il nostro show. E giustamente, a quanto pare, hanno avuto la loro giusta ricompensa. Non ho visto il finale, ma a quanto pare hanno avuto quello che si meritavano".

Il gran finale di Succession andrà in onda questa sera in Itala in esclusiva su Sky e in streaming su Now.