Succession 4: Brian Cox sarà proposto come miglior attore protagonista agli Emmy

La stagione finale di Succession ha già visto il colpo di scena andare in atto e a dispetto del fatto che il personaggio di Brian Cox sia apparso in soltanto due episodi, HBO ha annunciato che proporrà l’attore come miglior attore protagonista alla prossima edizione degli Emmy.

È già stato confermato che la quarta e ultima stagione di Succession avrà un episodio finale estremamente lungo e mentre cerchiamo di capire quali altre sorprese avrà in serbo per gli spettatori il finale di serie, apprendiamo HBO proporrà l’interprete di Logan Roy per uno degli Emmy più prestigiosi.

La notizia è messa in risalto dal fatto che il magnate portato sullo schermo da Cox è stato ucciso nella terza puntata della stagione, partecipando, di fatto, a soltanto due episodi e riuscendo a meritarsi, allo stesso modo, la candidatura all’ambita nomination.

La serie ha già collezionato la bellezza di sette Emmy nel corso della sua messa in onda e si appresta nuovamente a essere candidata per i premi principali anche nell’edizione di quest’anno dei premi per la tv.

Sperando in un finale all’altezza delle aspettative e curiosi di capire come andrà a finire la battaglia per gli Emmy, vi lasciamo a un’analisi dell’inizio della quarta stagione di Succession, di fatto una delle serie più acclamate degli ultimi anni.