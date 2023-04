Succession 4, Brian Cox reagisce a QUELLA morte: 'Sapevo sarebbe finita così'

Succession si è sempre contraddistinta per bellezza e qualità. Il terzo sconvolgente episodio della quarta stagione, però, ha toccato livelli mai raggiunti. Un imprevedibile colpo di scena che ha lasciato con il fiato sospeso il mondo intero compreso chi, quella scena, l'ha dovuta direttamente interpretare.

AVVERTIMENTO SPOILER

Brian Cox per quattro stagioni ha vestito i panni del magnate dei media Logan Roy. Nel terzo episodio, Il matrimonio di Connor, nel tentativo di incastrare i propri figli e sconfiggerli portando avanti un accordo commerciale ad alto rischio, Roy ha un infarto durante il viaggio sul suo jet privato. L'episodio si trasforma in una raccolta delle reazioni della maggior parte dei protagonisti. Secondo molti questo episodio di Succession 4 è tra i più belli della storia della tv, confermando il livello sempre più alto imposto dalla HBO.

L'interprete del terribile magnate, Brian Cox, ha parlato di come ha assimilato la morte del suo personaggio e se, con il senno di poi, ha provato soddisfazione nel vedere il percorso fatto all'interno della serie. "Sapevo che sarebbe stato necessario fare qualcosa per completare lo spettacolo. E sapevo che [Logan] sarebbe probabilmente dovuto morire" ha sottolineato, raccontando come la narrazione abbia favorito questa conclusione. "Non mi aspettavo che accadesse così presto, ma poi eravamo bloccati sul fatto che ogni episodio è un giorno, cosa che non avevamo fatto nelle stagioni precedenti. Quindi muore il terzo giorno".

La sua curiosità, al momento, sembra essere quella di vedere come la serie andrà avanti senza Logan. "Voglio dire, sono ansioso di vedere come prende forma, ansioso di vedere come... perché è uno spettacolo leggermente diverso quando non hai Logan", ha spiegato Cox. "Sarà interessante vedere come si profila l'ombra di Logan, ma davvero non lo so, perché ne sono fuori" ha concluso.

Pare che gli sceneggiatori abbiano tenuto segreta quella morte in Succession 4 attraverso una parola in codice in modo che nessuno capisse di cosa effettivamente si stesse parlando. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!