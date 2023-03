Succession 4, Brian Cox rimane nel personaggio di Logan Roy e urla ai fotografi

Nel corso della presentazione in anteprima della quarta e ultima stagione di Succession, Brian Cox ha assunto i toni caratteriali del suo personaggio, lo scorbutico Logan Roy, non solo non concedendo alcuna intervista alla stampa, ma saltando il red carpet e urlando contro i fotografi per il loro consueto comportamento in queste occasioni.

La realtà ha imitato l'arte la scorsa notte a New York, quando Brian Cox, in veste di personaggio di Succession, ha iniziato a urlare alla fine del red carpet; il frastuono è stato tale da interrompere l'intervista di Deadline a Fisher Stevens, che nella serie HBO interpreta l'impiegato e consigliere della Waystar Royco Hugo Baker. Da quanto abbiamo appreso, l'incidente è avvenuto durante la foto di gruppo del cast e ha coinvolto Cox che ha inveito contro i fotografi.

"Questo è Brian che urla", ha aggiunto Stevens durante l'intervista, "Si sta divertendo. Si sta godendo la sua ultima prima dello show. Scusate, è stato interessante. Mi chiedo a chi stia urlando. E non è serio. Non è reale. Si sta divertendo", ha detto Stevens, "È Logan! Può fare quello che c*** vuole".

Un rappresentante che sfrecciava davanti alla stampa sul tappeto rosso ha detto di Cox: "Oh, stava solo scherzando". I giornalisti non hanno potuto verificarlo perché gli attori che hanno preso parte alla foto di gruppo si sono diretti all'interno del cinema subito dopo le urla, saltando le interviste sul tappeto rosso.

Tuttavia, Deadline ha incontrato Cox all'after party e gli ha chiesto cosa fosse successo. L'attore è apparso sconcertato e non preoccupato del fatto che qualcosa fosse andato storto. Quando Deadline ha tirato in ballo le foto con i fotografi, Cox ha minimizzato l'incidente e ha fatto luce su ciò che ha scatenato il suo sfogo. "C'è sempre questo problema con i fotografi: fanno tipo: "Qui a destra, a destra, a destra", e io ho detto loro: 'Mettetevi d'accordo con queste stronzate!'".

Mentre vi rimandiamo al trailer ufficiale di Succession 4, vi ricordiamo che la serie esordirà in Italia su Sky e in streaming su Now il 3 aprile prossimo.