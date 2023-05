Succession 4, Brian Cox su QUELLO scioccante terzo episodio: 'Arrivato troppo presto'

Siamo ormai giunti a un solo episodio dalla conclusione definitiva di Succession, una delle serie più apprezzate degli ultimi anni non solo su HBO ma in generale nel panorama televisivo. Capace di regalare momenti davvero intensi, la serie ha scioccato tutti con il terzo episodio della Stagione 4, ma Brian Cox pensa sia arrivato troppo presto.

Un punto di svolta importante per la stagione finale di Succession è stata la morte di Logan Roy (Brian Cox), che ha avuto un impatto insormontabile sul resto dei personaggi dello show. In una nuova intervista rilasciata a BBC Two, Cox ha sostenuto che il terzo episodio sia arrivato "in definitiva troppo presto" riferendosi appunto alla morte del suo personaggio, e che avrebbe preferito che avvenisse più avanti, magari nel quinto o sesto episodio della stagione.

"A me andava bene, ma mi sono sentito un po' rifiutato. Mi sono sentito un po' come se tutto il lavoro che ho fatto [fosse stato trascurato] e alla fine, sai, finisco con la faccia sul tappeto di un aereo".

In un'intervista concessa in precedenza, il creatore della serie Jesse Armstrong aveva confermato che la Stagione 4 sarebbe stata l'ultima per Succession.

"Avremmo potuto dirlo non appena l'ho deciso, mentre la stavamo scrivendo, il che sarebbe stato strano e perverso", ha spiegato Armstrong. "Avremmo potuto dirlo alla fine della stagione. Mi piaceva quest'idea, dal punto di vista creativo, perché così il pubblico poteva godersi il momento, senza cercare di capire tutto o di percepire gli eventi in un certo modo una volta saputo che si trattava della stagione finale. Ma sentivo una responsabilità nei confronti degli spettatori, e personalmente non mi sarebbe piaciuto sentirmi dire che era tutto finito alla fine dello show. Se è la fine mi piacerebbe saperlo prima".

L'episodio conclusivo della serie andrà in onda domenica su HBO. In Italia Succession è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now.