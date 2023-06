Succession 4, Brian Cox dice la sua sulla teoria intorno al suo personaggio

Brian Cox è uno degli attori più celebrati degli ultimi anni. La sua interpretazione del magnate delle comunicazioni Logan Roy in Succession, lo ha reso ancor di più un'icona. Recentemente, ha parlato nel corso di una intervista al The Guardian di una teoria che coinvolgerebbe il suo personaggio.

L'ipotesi circolata online è che Logan Roy fosse morto fin dall'inizio della serie. "Penso che il dibattito sia: è morto? Abbiamo visto il suo corpo? Evitano accuratamente di mostrare il suo corpo" ha raccontato l'attore, svelando quanto, di solito, tenda a non rivedersi dopo aver lavorato a qualche progetto. "Tutti dicevano: 'L'hai visto? Non è stato un grande episodio?' Ancora non l'ho visto. Sono terribile nel guardarmi. Non mi piace guardarmi, ma mia moglie mi costringe. Ne ho visti alcuni l'altra sera. Abbiamo ancora due episodi da vedere: il funerale e il finale. Quindi non ditemi cosa succede" ha detto.

Parlando di Succession Kieran Culkin ha raccontato quanto si sia sentito un bambino con Brian Cox cercando di capire il più possibile e assorbire sempre più conoscenza da un attore di questa portata. "L'impatto di Logan Roy va ben oltre le aspettative. Non sono solo io. Questa è la scrittura. La mia battuta preferita in tutto lo spettacolo è: 'Vi amo, ma non siete persone serie'. Inizierò a scriverlo sulle mie cartoline di Natale" ha concluso l'interprete di Logan Roy.

Brian Cox ha inoltre svelato il vero motivo per cui non ha ancora visto il finale di Succession.