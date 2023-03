Succession 4, il cast parla del rapporto tra Tom e Shiv: "Una riappacificazione difficile"

Nonostante l'Italia debba aspettare il prossimo 3 aprile 2023, la quarta stagione di Succession ha debuttato negli Stati Uniti lo scorso 26 marzo. A commentare l'episodio sono Matthew Macfadyen (Tom), Sarah Snook (Shiv) e Jesse Armstrong - se non avete ancora visto il nuovo episodio, la lettura dell'articolo è fortemente sconsigliata.

Dopo che Tom e Shiv parlano del loro matrimonio, con il primo che cerca di spiegare i motivi per cui l'ha tradita per poi schierarsi con Logan, la riappacificazione sembra lungi dall'essere raggiunta. Così ha dichiarato Macfadyen al riguardo: "Penso che siano trascorsi alcuni mesi dall'Italia e da dove ha ripreso la storia, eppure i due non ne hanno parlato". A fornire qualche dettaglio è Jesse Armstrong, creatore e showrunner della serie: "Probabilmente, nelle settimane e nei mesi seguenti ha realizzato di come lei ne sia consapevole".

Infine, dello stesso parere è Snook: "Forse è troppo sensibile per ammettere che qualcuno l'ha interpretata. Cerca sempre di sfuggire a qualsiasi situazioni che comporti l'essere vulnerabile", per poi aggiungere: "Deve sentirsi altrettanto potente rispetto a qualcosa che non abbia a che fare col padre, l'azienda e la famiglia". Un'analisi interessante, a testimonianza di tutto il legame tra l'attrice e la serie: peccato che Sarah Snook è molto delusa dall'interruzione di Succession...

Eppure, Macfayden pone l'accento sulla necessità di discutere e motivare le rispettive decisioni: "Immagino che Ton abbia la sensazione che, a un certo punto, la scelta migliore sia quella di discutere, se non altro per permettergli di difendere se stesso e spiegare perché ha fatto quello che ha fatto". In un'altra occasione, invece, Matthew Macfadyen di Succession 4 ha dichiarato di sentirsi "sollevato" al termine delle riprese.