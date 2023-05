Succession 4, confermato: il gran finale della serie HBO sarà lungo quanto un film

Questa quarta stagione di Succession ha regalato a tutti gli appassionati momenti di grande televisione, elevando lo show a uno dei migliori prodotti attualmente in programmazione grazie a una scrittura perfezionista e a delle interpretazioni memorabili da parte di tutto il cast. Dopo la scioccante morte di Logan Roy si arriverà alla naturale fine.

A quanto pare, il finale di stagione che concluderà anche l'intera serie - dato che Succession terminerà con la Stagione 4 - avrà una durata simile a quella di un film.

Intitolato With Open Eyes, il decimo e ultimo episodio della quarta e ultima stagione di Succession, andrà in onda su HBO domenica 28 maggio. È scritto dal creatore della serie Jesse Armstrong e diretto da Mark Mylod. Il compositore di Succession, Nicholas Britell, ha recentemente parlato del finale in un'intervista a Variety, affermando: "Durerà 90 minuti... È un episodio enorme, come un film".

Una fonte della HBO ha poi confermato a TVLine che il finale di Succession non raggiungerà la soglia dell'ora e mezza, ma ci si avvicinerà molto. Tuttavia, dato che la HBO non trasmette spot pubblicitari con i suoi show, sembra che i fan dovranno davvero aspettarsi un'esperienza simile a quella di un film dall'ultimo episodio di Succession.

Naturalmente, un finale così lungo per una serie televisiva di prestigio come Succession non sarebbe senza precedenti, soprattutto quando si tratta di HBO. Ad esempio, il controverso finale di Game of Thrones ha avuto una durata simile a quella di un lungometraggio con i suoi 80 minuti. Anche se non così lungo, il finale di Watchmen aveva comunque una durata di ben 67 minuti. Questo è a sua volta paragonabile al finale de I Soprano del 2007, che durava 62 minuti.

La prossima domenica andrà in onda il settimo episodio di questa quarta stagione, intitolato Tailgate Party; in Italia la serie è attualmente in programmazione su Sky e disponibile in streaming su Now; l'8 maggio prossimo sarà trasmesso il sesto episodio, Living+.