Succession 4: ecco tutto quello che è successo nel finale della serie HBO

Dopo l'ultimo episodio con Brian Cox, il terzo di questa quarta e ultima stagione di Succession, era chiaro che le circostanze non si sarebbero messe bene per i tre fratelli in lotta per il controllo della società di famiglia e il gran finale ha risolto questa lunghissima narrazione tenendo col fiato sospeso gli appassionati fino alla sua fine.

Come vediamo nella sequenza di apertura del finale, Kendall sta cercando di ottenere abbastanza voti dal Consiglio di Amministrazione per far fallire la fusione prevista con la GoJo e la tensione è alta. Nel frattempo, Shiv è completamente d'accordo con il team GoJo, avendo ricevuto la promessa di assumere la carica di amministratore delegato, quindi sta anche cercando di ottenere i voti necessari per portare a termine l'accordo come previsto. Roman è corso a casa dalla madre Caroline (Harriet Walter) dopo essere crollato per lo stress.

Kendall, Shiv e Roman hanno un summit sotto forma di cocktail al tramonto sul patio e una cena di famiglia a casa, e ogni fratello presenta il proprio caso per il voto cruciale di Roman. Il punto forte del finale è vedere i ragazzi Roy che finalmente sembrano abbandonare tutte le finzioni e godersi la reciproca compagnia.

La relazione tra Shiv e Tom è stata da molto tesa per la maggior parte delle quattro stagioni di Succession. Nel finale, non è mai stata così fredda, perché i due si sono rivelati troppo tossici l'uno per l'altro. Purtroppo, la relazione si sta sgretolando proprio quando Shiv è rimasta incinta, il che ha aggiunto una dimensione del tutto nuova alla discordia. I due iniziano il finale con Shiv che porge un ramoscello d'ulivo a Tom e gli propone di tornare insieme, ma lui non si fida di Shiv. Inoltre, Lukas Matsson gli ha offerto il ruolo di amministratore delegato al posto di Shiv.

Una volta chiarito che i Roy devono fare quadrato e proporre un unico candidato come successore alla corona della Waystar, il gioco è fatto. Kendall si fa valere e diventa il prescelto per rappresentare il Team Roy. Il punto forte del finale è vedere i ragazzi Roy che finalmente sembrano abbandonare tutte le finzioni e tornano a essere una famiglia; si rintanano nell'attico di Logan per studiare una strategia e guardare alcuni vecchi video divertenti di loro padre. Mentre guardano i video, i ragazzi condividono un momento emozionante guardando vedono Logan cantare una melodia - fino a quando Tom non si presenta e rivela a Shiv che Matsson lo ha scelto come amministratore delegato, e allora si scatena l'inferno.

I Roys si riuniscono intorno a un tavolo con il Consiglio di amministrazione ed espongono le loro ragioni per rifiutare l'accordo. Frank chiede che il consiglio passi direttamente alla votazione. Quando tutti i voti vanno come previsto, si arriva a Shiv con il voto decisivo, e questa va nel panico ed esce dalla sala conferenze. Kendall e Roman parlano con Shiv, che rivela di essere indecisa sul voto da dare a Matsson. Shiv non crede che Kendall sia adatto. La donna tira in ballo il fatto che Kendall è un assassino, facendo riferimento al finale della terza stagione in cui ha confessato di aver ucciso qualcuno, quindi non può essere "l'uomo giusto" per il ruolo da leader. Kendall perde assolutamente la testa, urlando contro Shiv e aggredendo fisicamente Roman.

Quando Frank conferma che l'accordo con GoJo è concluso grazie al voto di Shiv, Kendall è incredulo. Dopo la votazione, Tom entra e inizia a prendere decisioni su chi intende mantenere come nuovo CEO di Waystar, facendo anche ammenda con Greg. Tom, Karl e Frank posano per le foto accanto a Matsson come nuova leadership della GoJo e scoppia un applauso.

Roman firma rapidamente l'accordo con Matsson; Tom e Shiv si riuniscono nel retro di un SUV nero e si danno la mano non guardandosi nemmeno - e infine Kendall si allontana verso la riva dell'oceano con l'ex guardia del corpo del padre, Colin (Scott Nicholson), che lo segue. Si siede su una panchina vicina e sembra avvilito, fissando l'acqua mentre la macchina da presa passa a un'ultima inquadratura di profilo. Quello che risuona maggiormente è come tutto nella vita di Kendall fino a questo momento finale non abbia significato nulla. Ha perso sua moglie, i suoi figli, la fiducia in se stesso e ora l'azienda di suo padre. Titoli di coda.