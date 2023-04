Succession 4 ha firmato uno degli episodi tv più belli di sempre, e HBO fa un altro record

La quarta e ultima stagione di Succession, disponibile in Italia su Sky e in streaming su NOW, questa settimana ha mandato in onda uno dei migliori episodi tv della storia del piccolo schermo, e per una volta a quanto pare se n'è accorto anche il grande pubblico.

Secondo quanto dichiarato da Warner Bros. Discovery, infatti, il terzo episodio della quarta stagione di Succession ha raggiunto 2,5 milioni di spettatori nel corso di domenica sera nei soli Stati Uniti: si tratta di un nuovo primato per Succession, che in precedenza aveva siglato il proprio record con la premiere della quarta stagione, che aveva visto sintonizzarsi 2,3 milioni di persone per guardare il ritorno della famiglia Roy e dei suoi intrighi nel mondo dell'alta finanza.

Stando ai dati, inoltre, quell'episodio è stato visto da quasi 7 milioni di telespettatori da quando è andato in onda tre settimane, e sarà interessante vedere quanto la puntata di questa settimana riuscirà a crescere nei prossimi giorni. Dalla sua, certamente, Succession 4x3 avrà un forte passaparola: al momento della stesura di questo articolo, infatti, sul noto portale IMDb l'episodio può vantare un rarissimo punteggio perfetto di 10/10, con molti estimatori dello show (incluso chi scrive) che sui social e nelle recensioni lo hanno osannato come uno dei singoli episodi tv più belli di sempre. La puntata è destinata a far discutere, anche perché in questa speciale classifica ha superato il celebre episodio 'Ozymandias' di Breaking Bad, che in queste ore è scalato sul secondo gradino del podio.

La puntata è ora disponibile su Sky e NOW in lingua originale sottotitolata e andrà in onda in versione doppiata in italiano lunedì prossimo su Sky Atlantic.