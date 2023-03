Succession 4: è guerra totale tra i Roy nel trailer finale dell'ultima stagione!

Come già confermato in questi giorni, Succession terminerà con la stagione 4 e adesso gli ultimi episodi dell'acclamato e pluripremiato dramma HBO creato da Jesse Armstrong è tornato a mostrarsi con il trailer finale.

Il filmato promozionale, come sempre disponibile all'interno dell'articolo, anticipa la trama della prossima e ultima stagione, che sarà disponibile su Sky e in streaming su NOW dal 3 aprile, con un nuovo episodio in onda ogni lunedì: nella storia, la vendita della media company Waystar Royco al visionario del tech Lukas Matsson (Alexander Skarsgård) si fa sempre più inesorabile, e la prospettiva di questo affare epocale provocherà grandi angosce e terribili contrasti nella famiglia Roy, i cui membri iniziano a prefigurare come saranno le loro vite una volta completato l'affare. La famiglia intravede un futuro in cui il proprio peso culturale e politico sarà fortemente ridimensionato, e ne scaturirà una lotta per il potere ancora più accesa.

Nel cast di protagonisti tornano Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen e Nicholas Braun, con Alexander Skarsgård promosso a regular dopo il ruolo di guest nella precedente stagione. Ricordiamo che le prime tre stagioni di Succession hanno ottenuto 48 nomination agli Emmy vincendo 13 premi, tra cui Miglior serie drammatica per la seconda e la terza stagione. La terza stagione, che ha debuttato nell'ottobre 2021, ha ottenuto il SAG Award per il miglior cast e ha vinto ai WGA, ai DGA e ai PGA.

Per altri contenuti, guardate questo video supercut di Succession dedicato a Brian Cox e a tutte le volte che il suo personaggio ha detto la parola 'f*ck'.