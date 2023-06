Succession 4, una improvvisazione di Jeremy Strong ha terrorizzato il set!

Quando si parla di Succession, le follie del cast sono dietro l'angolo. In particolare Jeremy Strong si è contraddistinto per essere un attore particolarmente dedito al method acting e a gesti imprevedibili sul set. L'ultimo sembra abbia terrorizzato addirittura il creatore della serie.

Jesse Armstrong ha raccontato quanto sia spaventato di una improvvisazione messa in scena dall'attore su una ringhiera. Strong, a quanto pare, ha scavalcato la limitazione durante le riprese per dare più enfasi alla scena, terrorizzando tutti coloro che erano presenti sul set. Per realizzare scene di questo tipo solitamente si prendono delle precauzioni e si fanno delle valutazioni riguardo il contesto e la salute di coloro che devono realizzarla. L'imprevedibilità di Strong ha reso la situazione ingestibile.

Mentre Brian Cox ha svelato di non ave visto il finale di Succession, la serie si prospetta essere uno dei prodotti di maggiore appeal dell'HBO per la stagione dei premi anche quest'anno, non solo per il fatto di essere uno dei prodotti seriali più di successo degli ultimi anni ma, soprattutto, per la qualità generale della quarta stagione. Parlando dell'improvvisata di Strong, Armstrong ha ammesso di essersi preoccupato per la sua salute e per la sua sicurezza messa inevitabilmente a rischio durante la scena.

Per scoprire qualcosa di più sulla quarta stagione vi consigliamo la nostra recensione di Succession 4. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!