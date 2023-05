Succession 4, Jeremy Strong sul finale: 'Kendall avrà il suo momento Dracarys'

Domenica prossima andrà in onda l'episodio conclusivo di Succession, che chiuderà ufficialmente la sua corsa con questa quarta e ultima stagione. Nel corso di una nuova intervista, quindi, una delle star protagoniste, Jeremy Strong, ha anticipato qualche dettaglio scioccante riguardante il suo personaggio, che avrà il suo "momento Dracarys".

La serie ha intavolato un conflitto importante per i fratelli Roy e sembra che questo porterà all'esasperazione in particolare uno di loro. Nel podcast ufficiale della HBO dedicato a Succession, la star Jeremy Strong ha fatto intendere che il suo personaggio, Kendall Roy, arriverà al finale della serie con un atteggiamento simile alla celeberrima scena "Dracarys" vista in Game of Thrones.

"Ci sarà una specie di momento Dracarys per Kendall", ha spiegato Strong. "A partire dalla fine del sesto episodio, in realtà, credo che si intuisca già il finale. Nel nono episodio accadono molte cose. Il fatto che si senta incolpato per l'elezione e la sua colpevolezza nel fare questa specie di patto faustiano, in realtà si è compromesso completamente e lo sa. Penso che sia in subbuglio. Il vero pericolo morale che abbiamo visto nell'episodio precedente. Ma Rava lo chiama in causa e porta i bambini fuori città, e poi anche Jess diserta".

"La sua assistente Jess è un personaggio fantastico e Juliana Canfield è un'attrice brillante, e mi piace che le abbiano dato questa grande scena", ha continuato Strong. "Ma in un certo senso è una delle uniche persone rimaste a Kendall. Tutti gli altri se ne sono andati. Shiv ha una relazione con Tom; altri personaggi li vediamo in relazione con altre persone. E Jess è l'unica con cui Kendall si sente al sicuro, quindi il fatto che venga da lì è una vera ferita mortale per Kendall. Lui continua a insistere, ma credo che sia davvero un po' spiazzato da questa situazione, che non fa altro che acuire il suo bisogno di ottenere ciò che vuole. Quindi credo che stia per degenerare".

Nonostante la conferma della fine dello show, c'è chi pensa che Succession possa proseguire con una Stagione 5.

Come ogni settimana, Succession in Italia è disponibile in esclusiva su Sky e in streaming su Now.