Succession 4, Jeremy Strong sul finale: 'Un ruolo come questo è stato un dono'

Succession terminerà con la Stagione 4 su HBO dopo anni di grandi successi e soprattutto di riconoscimenti (numerosi Golden Globe, svariati Emmy Award, Bafta e Satellite), così il suo cast principale, tra cui Jeremy Strong, sta già effettuando il consueto giro di interviste con la stampa in cui riflette sull'addio a questa straordinaria serie.

Jeremy Strong, che ha vinto un Emmy per l'interpretazione di Kendall Roy in Succession, ha condiviso le sue emozioni sul finale della serie nel corso di una recente intervista concessa a Entertainment Weekly, parlando anche del percorso compiuto dal suo personaggio in queste quattro stagioni.

"È stato un dono, un ruolo come questo, poter interpretare quello che penso, in termini di scrittura, sia uno dei grandi antieroi moderni", ha detto Strong. "Ero anche pronto a farlo. Ho già sostenuto in passato che si sarebbe dovuto fare per Kendall. Ho pensato che il suo arco narrativo fosse vicino alla fine, se non addirittura al punto di esaurirsi. C'è solo una quantità di catarsi e di tragedie che un personaggio può subire prima che di lui non rimanga più nulla. Perciò provo un senso di completezza nel miglior modo possibile, ma anche un senso di perdita".

"Mi mancherà il processo, mi mancherà - beh, non del tutto", ha aggiunto Strong, scherzando sulle sue tecniche di recitazione metodica molto discusse. "Mi mancherà la scrittura". Perfino il protagonista Brian Cox ha avuto da ridire sul metodo di Strong, pur considerandolo un attore formidabile e dal grande talento.

Strong ha poi aggiunto che le riprese dell'episodio finale di Succession sono state difficili da affrontare, come se si trattasse di scendere da una montagna incredibilmente alta e pericolosa.

"Certamente hai la consapevolezza che questa sarà la fine, ma in un certo senso non c'è spazio per pensarci", ha detto. "Non si può dire addio a uno show televisivo e allo stesso tempo fare ciò che si deve fare, o almeno io non ci riesco. Dirò che l'episodio finale, il culmine di tutto, in cui Jesse porta davvero tutto alla sua crisi, è stato come scendere pericolosamente da una montagna. È quello che vuoi come attore, ed è stato incredibilmente appagante".