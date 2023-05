Succession 4, Jeremy Strong 'rimaneva nel personaggio anche quando andava in bagno'

Jeremy Strong ha parlato più volte del suo metodo di recitazione che spesso lo ha portato ad assumere totalmente i panni del personaggio di Kendall Roy in Succession anche al di fuori delle riprese. Nel corso di un podcast sul finale dello show, il comico Bowen Yang ha rivelato che Strong rimaneva nel personaggio per chiedere di andare in bagno.

Bowen Yang, co-conduttore del podcast "Las Culturistas", ha raccontato un episodio significativo proprio inerente al metodo di recitazione di Strong, che gli impone di restare nel personaggio anche durante le pause tra una ripresa e l'altra.

Yang, un habitué del Saturday Night Live che fa anche parte del cast di Awkwafina Is Nora From Queens, ha raccontato di quando la sua serie stava effettuando le riprese vicino al set di Succession.

"L'ultima stagione di Nora From Queens è stata girata nello stesso studio di questa stagione di Succession", ha detto Yang. "L'ufficio di produzione di Nora From Queens era molto vicino ai set di Succession e al loro ufficio di produzione e, come sappiamo, Jeremy Strong è un attore che utilizza il metodo. A un certo punto, Jeremy entra nell'ufficio di produzione di Nora From Queens e dice: 'Mi scusi, sa dov'è il bagno?' e qualcuno nell'ufficio dice: 'Sì, è in fondo al corridoio a sinistra'. Lui fa: "Grazie mille" e se ne va".

Lo stesso Strong ha anticipato che Kendall avrà il suo momento Dracarys nel finale della serie.

"Così Jeremy se ne va", ha continuato Yang. "Passano dieci minuti e un [assistente di produzione] di Succession entra nell'ufficio e dice: 'Salve, Jeremy era qui?' e loro dicono: 'Sì, era qui - è andato in bagno' e allora questo assistente di produzione dice: 'Ha chiesto dov'era? È venuto qui per chiedervi dov'è il bagno?'. E loro: 'Sì, perché?' e l'assistente di scena dice: 'Oggi ha una scena in cui deve chiedere a qualcuno dov'è il bagno'. Penso che questo metodo sia talmente ridicolo che sembra quasi uno scherzo".