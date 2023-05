Succession 4, Jeremy Strong rivela: 'Esiste un finale ancora più tragico per Kendall Roy'

Dopo aver preso in prestito le dichiarazioni dello showrunner Jesse Armstrong per svelarvi cosa accadrà ai protagonisti di Succession dopo la puntata finale, il co-protagonista della serie Jeremy Strong ha rivelato che per lo show HBO e il personaggio Kendall Roy esiste un finale ancora più tragico.

Senza scendere troppo nei dettagli nel rispetto di chi sta aspettando la messa in onda del finale di Succession doppiato in italiano, riportiamo questa dichiarazione che l'attore ha rilasciato al podcast ufficiale di Succession dopo l'uscita dell'ultima puntata: "Quando stavamo girando la scena finale mi sono seduto su quella panchina e mi sono reso conto che non c'era più nessun posto dove andare, non si poteva tornare indietro da questo cataclisma. E allora ho guardato le onde davanti e la giornata era così ventosa quel giorno e così fredda e c'era un pezzo di metallo che risuonava da qualche parte oltre il cornicione ed era un suono davvero terribile, e non potevo sopportarlo. Ad un certo punto mi sono alzato e ho camminato lentamente verso la barriera che era stata installata lì e l'ho scavalcata e stavo per buttarmi. Non avevo idea di cosa stavo facendo, non era una cosa prevista nel copione: Scott Nicholson, l'attore che interpreta Colin, mi ha visto e si è messo a correre verso di me per impedirmi di saltare."

Jeremy Strong però è contento che Jesse Armstrong abbia lasciato il finale originale: "Ma sono sicuro che la scelta di Jesse per concludere la serie sia migliore", ha confessato l'attore. "Penso che il pubblico possa comunque vedere quei pensieri, quelle intenzioni oscure, nello sguardo del personaggio."

Succession è disponibile su Sky e in streaming su NOW. Per altri contenuti, ecco tutto quello che è successo nel finale di Succession.