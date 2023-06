Succession 4, Jeremy Strong e la scena perfetta: 'Come attore non si può chiedere di più'

Ormai sono trascorse settimane dal gran finale di Succession, ma gli attori del cast della serie HBO vengono ancora subissati di domande nelle varie interviste e in una delle sue ultime uscite a Jeremy Strong è stato chiesto di raccontare uno dei momenti più memorabili della quarta stagione, la scena dopo la morte del Logan Roy di Brian Cox.

In una recente tavola rotonda con gli attori organizzata dal Los Angeles Times, Strong, che nello show interpreta Kendall Roy, ha parlato della sua esperienza nel partecipare all'emozionante scena dell'episodio in cui i fratelli vengono a sapere della morte del padre, ricordando di aver ricevuto in seguito una telefonata da un collega che gli diceva scherzosamente di "trasferirsi nel deserto e morire" perché probabilmente non avrebbe mai più avuto materiale migliore con cui lavorare.

"Alla fine di quella scena mi sono sentito... L'altro giorno qualcuno mi ha mandato un messaggio, un attore, dicendomi 'probabilmente dovresti trasferirti nel deserto e morire'... Questo è quanto di meglio si possa fare come attore, lavorare con un materiale come questo".

Strong ha poi rivelato le rivoluzionarie indicazioni sceniche ricevute per la scena, con Armstrong che pare abbia scritto linee guida come "Kendall si trova sulla punta di Manhattan, ma anche nella storia" e "il mondo era fuori asse, ma ancora solido, e [Kendall] si sentiva come se potesse essere un fantasma o un super-essere". In effetti, sembra che Strong non abbia esagerato nemmeno un po' nel dire che le sceneggiature di Succession fossero ottime.

Nella scena finale di Succession, Kendall torna in spiaggia, un motivo ricorrente in tutta la serie, distrutto e solo. Come era stato mostrato in una toccante scena precedente, suo padre Logan sarà anche stato un uomo terribile, ma, come ha sottolineato la sequenza del video della cena, aveva intorno a sé persone che si preoccupavano per lui e con cui condivideva bei momenti (anche se erano sul suo libro paga).

Nel più shakespeariano dei finali, Kendall ha letteralmente ucciso tutto ciò che lo circondava nella sua ricerca di diventare re, per poi ritrovarsi senza nulla.