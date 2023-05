Succession 4: Jesse Armstrong ha voluto un altro 2016 per le elezioni viste nella serie

L’alleanza tra i fratelli Roy si è fatta sempre più debole ed è stata messa fortemente in discussione dagli avvenimenti dell’episodio otto della quarta stagione, nella versione originale America Decides, che si svolge durante il giorno delle elezioni e che racconta intrighi e tradimenti in qualche modo verosimili e capaci di ricordare la realtà.

Mentre per Piers Morgan Succession 4 ha perso di valore dopo la morte di Logan Roy, la serie continua a raccontare fatti e misfatti della famiglia Roy mentre si è giunti a un momento topico della narrazione con l’America chiamata a decidere delle sorti politiche del paese e con il destino dell’impero mediatico legato a doppio filo con i risultati elettorali.

Il creatore dello show, Jesse Armstrong, ha raccontato a Inside the Episode i retroscena del racconto e come la produzione abbia cercato di mantenere una verosimiglianza con le vicende politiche reali della storia americana.

“La tensione centrale dell’episodio è rappresentato dai differenti istinti politici delle persone e da come i propri interessi professionali e i propri interessi corporativi collidano in maniera netta e decisa. Abbiamo avuto alcuni grandi consulenti politici che ci hanno aiutato a trovare una strada per raccontare la situazione, l’incendio che si verifica nell’episodio”.

In effetti, dalle elezioni tanto indecise ai meccanismi interni di una potente azienda di informazione, è facile cogliere le somiglianze tra il mondo reale e l’episodio di Succession. Armstrong ha spiegato così l’idea.

“A volte, quando ne parlavamo ci chiedevamo se sembrasse verosimile. Da quelli all’inizio della repubblica e poi nel 1960, nel 2000 e nel 2016, questi momenti elettorali incredibilmente incerti continuano a verificarsi negli Stati Uniti, quindi ci sembrava legittimo averne un altro”.

Tante carne al fuoco, insomma, nell’episodio della serie che verrà trasmesso in Italia il 22 maggio 2023 e che ci avvicina sempre più al finale di stagione di Succession 4 che sarà decisamente lungo, come confermato da Nicholas Britell.