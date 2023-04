Succession 4, Kieran Culkin analizza il finale del secondo episodio

Dopo che il cast di Succession 4 ha parlato del rapporto tra Tom e Shiv, Kieran Culkin (Roman Roy) è tornato sull'argomento, analizzando la conclusione del secondo episodio della quarta stagione.

Ricordiamo che Roman, presentatosi a casa di Logan all'insaputa di Kendall e Shiv, gli ha chiesto di unirsi a lui per dirigere l'ATN: "Penso che Logan abbia inseguito Roman perché probabilmente è il più propenso a portarlo dalla sua parte" ha dichiarato Culkin in un video dietro le quinte della puntata in questione. "Al contempo, però, credo che in qualche modo sia il più simile a Logan. Se c'è qualcuno che potrebbe passare sopra l'azienda o insegnare qualcosa... be', quello è Roman".

Ha inoltre aggiunto: "Ha esaurito ogni risorsa verso i suoi figli. Roman è abbastanza intelligente da saper gestire le cose e ha una certa abilità, la quale, pur nascosta in alcuni casi, rimane innegabile. Inoltre, sa quanto Roman sappia essere crudo, ecco perché lo rispetta nella maniera più totale". In definitiva, "stare accanto al proprio padre è sempre confortevole per Roman. Quando Logan ti permette di incontrarlo, è come se il sole splendesse. E anche se ci ha lasciato all'oscuro, ci taglia fuori, cerchiamo di portare avanti le nostre vite, soltanto vederlo, sentirlo e sapere che possiamo ancora riscaldarci grazie alla luce... è indubbiamente allettante".

Una tranche di episodi davvero emozionante, considerando la qualità dei primi due episodi; peccato che la conclusione della saga sia sempre più vicina: al riguardo, Sarah Snook di Succession 4 è delusa all'idea che sarà l'ultima stagione.