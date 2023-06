Succession 4, Kieran Culkin sul destino di Roman Roy: 'È molto solo'

Succession 4 è ormai finito decretando l’epilogo di una delle serie più apprezzate degli ultimi anni. In un’intervista con Variety, l’attore Kieran Culkin ha risposto a una domanda a proposito del suo personaggio e di quello che vede nel suo futuro dopo la fine della narrazione.

Kieran Culkin ha recentemente raccontato come Brian Cox lo facesse sentire sul set di Succession, e ora che lo show è arrivato alla fine, si lascia andare a proposito dei suoi pensieri sul personaggio che ha interpretato per quattro stagioni.

A una precisa domanda sul destino di Roman Roy dopo che lo abbiamo visto da solo in un bar nel finale di stagione, l’attore ha risposto: “Nessuno dei fratelli è in una situazione particolarmente positiva alla fine. Un sacco di persone dicono: ‘Beh, ha un sacco di soldi, starà bene!’. Il che non è proprio il caso di queste persone. Non credo sia così semplice. Non credo che stia bene, no. Penso che non solo ami sinceramente la sua famiglia, ma che ne abbia bisogno. Ora che tutto è finito, lui è fuori e sono tutti fuori. Quando li rivedrà? Chi ha con sé? Non ha nessuno c***o. Ecco tutto. I fratelli sono lontani, da qualche parte. E non è che si riuniranno per una birra. È molto solo. Hai mai visto Roman con un amico?”.

Parole, quelle dell’interprete, che raccontano la conoscenza del personaggio da parte dell’attore. Se volete saperne di più su una delle serie più acclamate dalla critica, vi lasciamo alla recensione di Succession 4.