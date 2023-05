Succession 4, Matthew Macfadyen rivela quando ha scoperto il finale

In una recente intervista, Matthew Macfadyen (interprete di Tom Wambsgans) ha rivelato come si è sentito quando ha scoperto il potente, strepitoso finale di Succession, e di come sia stato lui stesso a scegliere di conoscerlo.

"Jesse [Armstrong] è sempre stato molto aperto con tutti noi sul set" ha dichiarato l'attore, "così mi ha detto: 'Se vuoi conoscere il finale, vieni a trovarmi'. Ovviamente, in alcune circostanze preferiresti rimanere nel dubbio – nel corso delle due stagioni precedenti, per esempio, non sapevo ancora nulla. Ma in un certo senso... sapevo che la storia stava per terminare. Così mi sono detto: sì, scopriamolo".

Ideata da Jesse Armstrong e prodotta da Will Ferrell e Adam McKay, Succession si è conclusa in data 28 maggio 2023 negli Stati Uniti, mentre l'Italia per assistere all'episodio With Open Eyes (traducibile in A occhi aperti) dovrà attendere il prossimo 5 giugno 2023. Nel cast, oltre a Macfadyen, figurano anche Hiam Abbas (Marcia Roy), Nicholas Braun (Greg Hirsch) e Brian Cox (Logan Roy).

Così recita la sinossi della quarta stagione: "Nei nuovi episodi, la vendita del conglomerato Waystar Royco al visionario Lukas Matsoon si fa sempre più vicina. La prospettiva della vendita provoca angoscia esistenziale e divisioni tra la famiglia dei Roy, e nel frattempo i membri pensano a come saranno le loro vite una volta concluso l'affare. Segue una lotta per il potere, con la famiglia attanagliata da un futuro in cui il loro peso culturale e politico appare drasticamente ridotto".

Tutti gli episodi della serie sono disponibili su Sky Atlantic. Eppure non tutti sembrano esserne soddisfatti, perché Stephen King ha bocciato Succession.