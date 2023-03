Succession 4, Matthew Macfadyen sul termine della serie: 'Mi sento sollevato'

Prossimamente in streaming su Now e Sky dal 3 aprile 2023, la quarta stagione della serie con Brian Cox non lascia più spazio per ulteriori evoluzioni. Il quarto capitolo di Succession sarà anche l'ultimo.

HBO ha infatti deciso di chiudere la serie definitivamente. Per alcuni la notizia è stato uno shock, ma per gli sceneggiatori sembra meglio non tirare per le lunghe la storia.

Cosa ne pensa il cast del termine di stagione?

L'attore che interpreta Tom Wambsgan, Matthew Mcfadyen, ha affermato in una recente intervista che: "è una cosa strana, il dolore che provi quando finisce un progetto. È orribile e dolorosissimo, ma allo stesso tempo provi anche un leggero sollievo - è un calderone di sensazioni ed emozioni".

Una sensazione simile è stata provata dall'attrice Sarah Snook: l'interprete di Shiv in Succession si è dichiarata delusa per il termine della serie. Pare infatti che la Snook non fosse a conoscenza dell'improvviso arresto della serie, e che avrebbe preferito saperlo ad inizio riprese del quarto capitolo. Evidentemente, ha aggiunto l'attrice, ci saranno state ancora speranze per una quinta stagione.

Jeremy Strong (interprete di Kendall Roy) ha espresso uno sconforto simile. Per l'attore infatti abbandonare il ruolo sarà "come morire".

E voi come vi sentite riguardo al termine di Succession alla quarta stagione? Fatecelo sapere nei commenti!