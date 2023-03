Succession 4, Nicholas Braun: 'La quarta sarà una grande stagione per Greg'

Nel corso di un'intervista a Deadline, Nicholas Braun ha potuto anticipare qualche dettaglio relativo a come si svilupperà l'arco narrativo del suo personaggio, Gregory, nella quarta e ultima stagione di Succession. La serie dirà addio ai suoi fan quest'anno e il primo episodio dell'ultima stagione ha fatto il suo debutto su HBO la notte scorsa.

Il primo episodio della quarta e ultima stagione di Succession riprende mesi dopo la fine della terza e vede tre dei quattro figli di Logan Roy in giro per conto proprio, che cercano di competere con il padre dopo aver fallito nel tentativo di sconfiggerlo. I ragazzi saranno anche "in esilio", ma il cugino Greg si è ritrovato più vicino che mai in testa a questa lotta, avendo seguito Tom nella difesa contro Kendall, Shiv e Roman.

Greg è uno dei personaggi più amati di Succession, ma è anche uno dei suoi più grandi jolly. È vero che il più delle volte è un idiota pasticcione, ma si ritrova sempre in una posizione migliore della precedente, avvicinandosi alla vetta a ogni singolo errore. Greg è passato dall'essere l'unica persona della famiglia con un'anima a un passo dall'ottenere il potere vero e proprio, anche se non ha ancora idea di come esercitarlo.

Non ci vorrà molto perché Greg faccia un grande passo avanti e diventi davvero un contendente serio in questo grande gioco. Resta da vedere se riuscirà o meno a diventare qualcosa di più del lacchè di Tom. Parlando con Deadline, Nicholas Braun ha dichiarato che quest'ultima stagione sarà fondamentale per Gregory.

"La quarta stagione è importante per Greg", ha detto Braun, quando gli è stato chiesto del potenziale di maturazione del suo personaggio. "Greg viene messo alla prova e in questa stagione si propone come un tipo diverso di persona, è più audace di quanto non lo abbiamo mai visto e strategico. Voglio dire, è sempre stato un ragazzo che ha cercato di giocare qualsiasi carta fosse disponibile per lui e in questa stagione fa davvero affidamento su questo suo aspetto".

Greg è passato da una parte all'altra della famiglia Roy più volte nel corso della serie, ma in qualche modo non è mai sembrato subire le stesse conseguenze degli altri personaggi. In una precedente intervista, Jeremy Strong ha parlato del suo addio a Succession. Scoprite quando Succession 4 arriverà in Italia.