Succession 4, Peter Friedman sulle 'vittime' dell'episodio 5: 'È una generazione diversa'

Dopo il nuovo record di HBO per Succession 4, la serie TV ideata da Jesse Armstrong non lesina certo sui colpi di scena, come dimostra il quinto episodio della quarta stagione. A commentarlo è Peter Friedman, interprete di Frank Vernon.

L'ultima puntata ha mostrato i co-CEO Waystar Kendall e Roman tornare a negoziare il il CEO di Gojo Lukas Mattson, finché, dopo le prime voci sulla lista di licenziamenti dopo l'acquisizione, la maggior parte della vecchia guardia di Waystar si ritrova sul lastrico. Alla domanda se Logan avrebbe gestito l'offerta in modo diverso dai suoi figli, questa è stata la risposta di Friedman: "Quello che ricordo è che Karl e Frank rimasero impressionati dai loro rapporti: 'Avranno combinato qualcosa di buono?', al che 'Andrà tutto bene, Carl, prenderemo le nostre cose e ce ne andremo di qui'".

Riguardo la nomina di Roman e Kendall, invece, "Mi ha colpito l'identificazione immediata con Sarah Snook, davvero furiosa. Ragazzi a parte, qualcuno dev'essere davvero assetato di sangue; ed è proprio su quest'ultimo aspetto che dovremmo concentrarci maggiormente. È lei la persona da tenere d'occhio: la terranno vicina, la includeranno?"

Infine, ha commentato l'inserimento di Matsson nella lista di licenziamenti: "È una generazione diversa. Certo, preferiscono sbarazzarsi dei più anziani, credo che anch'io prenderei una decisione del genere. Sono d'accordo. Ma quello che più amo di Jesse [Armstrong] è in relazione a Karolina, che era in contatto con i gruppi scandinavi e americani pronti a decidere chi cacciare e chi tenere – sembra quasi il gioco della musica e delle sedie. Ha una vasta gamma di riferimenti al riguardo, dalla storia greca alle filastrocche. Semplicemente meraviglioso. Il mio momento preferito dell'intera stagione". A proposito, sapevi che gli sceneggiatori di Successioni hanno celato QUELLA morte con un nome in codice?