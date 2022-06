Succession 4, via alle riprese! HBO rivela i primi dettagli sulla trama

Il ritorno della famiglia Roy è ufficiale: HBO ha annunciato il via alle riprese della stagione 4 di Succession. La pluripremiata serie tornerà con una nuova stagione in cui rivedremo i nostri protagonisti dal momento in cui li abbiamo lasciati, sempre più divisi dalla lotta per la guida del grande gruppo mediatico Waystar Royco.

Con una foto del primo ciak, l'account ufficiale della serie HBO ha reso noto il via alle riprese dell'attesa quarta stagione di Succession che, stando alle nuovissime informazioni sulla trama, riprenderà proprio dal culmine della lotta intestina alla famiglia Roy con cui si è conclusa la stagione 3 di Succession.

"Nei dieci episodi della stagione 4, la vendita del gruppo mediatico Waystar Royco al visionario tech Lukas Matsson è sempre più vicina" svela la sinossi ufficiale di Succession 4. "La prospettiva di questo terremoto provoca angoscia esistenziale e divisioni familiari tra i Roy, messi di fronte a ciò che saranno le loro vite una volta che l'accordo sarà concluso. Ne risulta una lotta di potere, mentre i Roy valutano un futuro in cui il loro peso politico e culturale è drasticamente ridotto".

Nel cast di Succession 4 rivedremo Brian Cox nei panni del patriarca Logan Roy, insieme ai 4 figli interpretati da Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin e Alan Ruck, con Matthew Macfadyen nel ruolo di Tom, Nicholas Braun in quello di Greg Hirsch e J. Smith-Cameron come Gerri. Torneranno inoltre i volti che abbiamo già imparato a conoscere, come Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters e Jeannie Berlin, ai quali si aggiungeranno delle new entry che saranno svelate in futuro.

Visto che nella trama di Succession 4 è menzionato l'imprenditore tech Lukas Matsson, è probabile che lo vedremo anche in questo nuovo ciclo di episodi, nuovamente interpretato da Alexander Skarsgård.

La stagione 4 di Succession sarà prodotta per HBO dallo showrunner Jesse Armstrong insieme a Adam McKay, Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble, Will Tracy e Will Ferrell.