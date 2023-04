Succession 4, Sarah Snook quest'anno sarà proposta agli Emmy come protagonista

Dopo tre anni di partecipazione agli Emmy come attrice non protagonista in una serie drammatica, quest'anno Sarah Snook di Succession sarà proposta nella categoria delle attrici protagoniste, proprio per il suo ruolo sempre più centrale all'interno dell'acclamata serie in onda su HBO che giungerà a conclusione al termine della sua quarta stagione.

Questo salto della Snook verso un ruolo da protagonista sta avvenendo in un momento molto importante per lo show. Poiché Succession è attualmente alla sua quarta e ultima stagione, questo sarà il suo ultimo anno di eleggibilità per il ruolo di Shiv. L'attrice sta uscendo di scena con il botto, quindi, ottenendo sempre più apprezzamenti per il lavoro svolto nella quarta stagione, in particolare nel terzo episodio cruciale (che ruotava intorno alla morte del patriarca Logan di Brian Cox).

Tra l'altro la Snook è stata al centro di un colpo di scena importante nel corso di questa Stagione 4, il ché rende ancora più centrale le dinamiche in gioco tra il suo personaggio e quello dei fratelli rivali in affari.

Oltre alla Snook anche Kieran Culkin (che interpreta il fratello Roman nella serie) farà un salto simile passando da attore non protagonista a protagonista per l'eventuale nomination agli Emmy del 2023, dove potrà scontrarsi direttamente con il co-protagonista Jeremy Strong (Kendall), che ha già conquistato un Emmy per il ruolo di Kendall Roy.

"Se mi state chiedendo se [Roman] è un personaggio principale, direi assolutamente di sì", ha dichiarato Culkin. "Penso che questa stagione sia stata impostata prima che accadesse il terzo episodio come Logan contro Shiv, Roman e Kendall. E poi [Logan] esce di scena, e rimane quello che penso sia il fulcro della serie: loro tre".

Una domanda in sospeso: data l'uscita di scena anticipata di Cox dalla quarta stagione, l'attore passerà dal ruolo di protagonista (con cui è stato candidato per le precedenti tre stagioni) a quello di non protagonista?

Succession 4 tornerà in onda il prossimo 30 aprile su HBO con il sesto episodio. In Italia la programmazione Sky è giunta al quarto episodio, con il quinto che sarà disponibile dal 1° maggio (anche in streaming su Now).